أول محجبة إماراتية تشارك في بطولة للتزلج على الجليد في روسيا

تشارك الإماراتية زهرة لاري، كأول متزلجة محجبة في العالم في دورة الألعاب الشتوية لعام 2019، في كراسنويارسك جنوب شرق روسيا.

وهي أول متزلجة يُسمح لها بالمشاركة في منافسات دولية مرتدية الحجاب، فبعد مشاركتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب في إيطاليا قام الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) بتعديل قواعده، وسمح بموجبها للمتسابقات بارتداء الحجاب.

وقالت لاري: "أنا أول رياضية من الإمارات، تشارك في المسابقات الشتوية، وعادة ما يشارك الرياضيون من الإمارات فقط في المسابقات الصيفية ولكن هذه هي المرة الأولى في فصل الشتاء".

المصدر: RT