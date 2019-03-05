توتنهام يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال
Reuters
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حجز فريق توتنهام الإنجليزي مقعدا له في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بفوزه عليه بهدف وحيد، في عقر داره.
وأحرز المهاجم الإنجليزي هاري كين هدف الفوز الوحيد لفريقه، في الدقيقة 49، من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، في مدينة دورتموند.
5 марта 2019 г.
وكان الفريق الإنجليزي قد فاز في مباراة الذهاب أيضا، بثلاثية نظيفة.
المصدر: RT
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