رسميا.. البايرن يمدد عقد غنابري

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، تمديد عقد مهاجمه الدولي سيرج غنابري لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2023.

وقال المدير الرياضي للبايرن البوسني حسن صالحميدزيتش في بيان: "نحن سعداء لارتباطنا مع سيرج لأمد طويل.. خلال موسمه الأول معنا، قام بخطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرته".

وسجل غنابري (23 عاما) ثمانية أهداف هذا الموسم في 29 مباراة في أول موسم له مع العملاق البافاري.

من جهته قال غنابري: "أنا سعيد هنا (...) على الصعيد الرياضي تسير الأمور بشكل جيد بالنسية لي، لكني مدرك بأني أملك القدرات من أجل تطوير مستواي".

.@SergeGnabry hat in seiner ersten Saison bei uns nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht und ist ein wichtiger Bestandteil des @FCBayern der Zukunft. Wir sind sehr glücklich, dass wir heute langfristig mit ihm verlängern konnten. #MiaSanMiapic.twitter.com/FUAf0IGj5L — Hasan Salihamidžić (@Brazzo) 5 марта 2019 г.

وانضم غنابري إلى بايرن ميونخ قادما من فيردر بريمن صيف عام 2017، وأعير لموسم واحد إلى هوفنهايم وسجل في صفوف الأخير 10 أهداف.

وخاض غنابري خمس مباريات دولية مع منتخب ألمانيا وسجل أربعة أهداف.

المصدر: وكالات