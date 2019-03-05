 
مباشر

رسميا.. البايرن يمدد عقد غنابري

الرياضة

رسميا.. البايرن يمدد عقد غنابري
AFP Tobias SCHWARZ
رسميا.. البايرن يمدد عقد غنابري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljn2

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، تمديد عقد مهاجمه الدولي سيرج غنابري لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2023.

وقال المدير الرياضي للبايرن البوسني حسن صالحميدزيتش في بيان: "نحن سعداء لارتباطنا مع سيرج لأمد طويل.. خلال موسمه الأول معنا، قام بخطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرته".

وسجل غنابري (23 عاما) ثمانية أهداف هذا الموسم في 29 مباراة في أول موسم له مع العملاق البافاري.

من جهته قال غنابري: "أنا سعيد هنا (...) على الصعيد الرياضي تسير الأمور بشكل جيد بالنسية لي، لكني مدرك بأني أملك القدرات من أجل تطوير مستواي".

وانضم غنابري إلى بايرن ميونخ قادما من فيردر بريمن صيف عام 2017، وأعير لموسم واحد إلى هوفنهايم وسجل في صفوف الأخير 10 أهداف.

وخاض غنابري خمس مباريات دولية مع منتخب ألمانيا وسجل أربعة أهداف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذه هي حقيقة تكريم ماكرون لطبيب سوري.. تعرف على قصته الكاملة منه شخصيا