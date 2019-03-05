مصر وتونس في كأس العالم لكرة الطائرة

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الاثنين، عن قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم للرجال باليابان، في الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر 2019.

واستند الاتحاد في تحديد ممثلي قارة إفريقيا على الترتيب العالمي دون انتظار كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها تونس من 19 إلى 29 يوليو القادم، حيث يحتل المنتخب المصري المركز 13 فيما تأتي تونس بطلة إفريقيا في المركز 22 عالميا.

@FIVBVolleyball@JVA_Volleyball have announced the Men’s teams for the 2019 World Cup. 🇦🇷🇧🇷from CSV, 🇪🇬🇹🇳from CAVB, 🇦🇺🇮🇷🇯🇵 from AVC, 🇮🇹🇵🇱🇷🇺from CEV, 🇨🇦🇺🇸from NORCECA. JPN as host and POL as World Champs, other teams are based on Confederation FIVB top 2 positions. — Jeremy Brahm (@jeremybrahm) ٤ مارس ٢٠١٩

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وجاء في قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم كل من:

اليابان البلد المنظم وبولندا حاملة لقب بطولة العالم.

تونس ومصر من القارد الإفريقية

روسيا وإيطاليا من أوروبا

أستراليا وإيران من آسيا

أمريكا وكندا والبرازيل والأرجنتين من الأمريكتين

يذكر أن منتخب تونس سيشارك في كأس العالم للمرة التاسعة.

المصدر: وكالات