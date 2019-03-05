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بالفيديو..ظهور جديد للظاهرة زيدان والنجم الإنجليزي بيكهام

الرياضة

بالفيديو..ظهور جديد للظاهرة زيدان والنجم الإنجليزي بيكهام
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نشر النجم الفرنسي زين الدين زيدان فيديو على صفحته في إنستغرام يجمعه بالإنجليزي ديفيد بيكهام ضمن حملة ترويجية لشركة "أديداس" للألبسة والمعدات الرياضية.

وتواجد النجمان السابقان لريال مدريد في لندن منذ فترة  لتصوير حملة إعلانية تم الكشف عنها عبر حسابات زيدان الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويرتبط زيدان بعلاقة وطيدة مع الإنجليزي بيكهام منذ أن لعبا في ريال مدريد، ولا يزالان صديقين ويلتقيان في مناسبات عدة في باريس ومدريد ولندن وبضع مدن عالمية.

المصدر: إنستغرام

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