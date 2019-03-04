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شاهد.. ميسي يبدع في تنس الطاولة

الرياضة

شاهد.. ميسي يبدع في تنس الطاولة
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ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، مجددا في إعلان لشركة مشروبات غازية، لكن هذه المرة لم يستعرض مهاراته في كرة القدم.

ونشر ميسي على حسابه في "انستغرام" فيديو يظهر وهو يلعب كرة الطاولة لكن ليس بصورة تقليدية.

ووضع شخص كرة صغيرة فوق فوهة زجاجة المشروب الغازي وطلب من قائد برشلونة إسقاط الكرة بضربة من كرة أخرى، لكنه لم ينجح من المحاولة الأولى وأعاد الإرسال مرة ثانية فينجح.

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ولم يكن الإعلان الأول لميسي خلال هذه الفترة، فقد سبق له تصوير إعلان لنفس الشركة الشهر الماضي، جمعه مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

المصدر: انستغرام

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