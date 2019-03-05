من هو أفضل لاعب روسي في تاريخ دوري الأبطال؟

أطلقت قناة "Movistarplus" الإسبانية عبر حسابها الرسمي في تويتر تصويتا لاختيار أفضل لاعب كرة قدم روسي في مسابقة دوري الأبطال خلال الفترة من موسم 1992/93 وإلى الوقت الحاضر.

ويتنافس 4 نجوم على لقب أفضل لاعب روسي في تاريخ دوري الأبطال هم، فاليري كاربين، وألكسندر موستوفوي، وأندريه أرشافين، ودميتري ألينيتشيف.

📊 ENCUESTA 📊



🤔 ¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'?



🔜 ¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo! — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 4 марта 2019 г.

ويعتبر ألينيتشيف اللاعب الوحيد بين اللاعبين الأربعة المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في موسم 2003/2004، عندما كان يدافع عن ألوان نادي بورتو البرتغالي، تحت قيادة المدرب الداهية جوزيه مورينيو.

ويتصدر أرشافين، الذي سطع نجمه بقميص أرسنال الإنجليزي، تصويت القناة الإسبانية قبل نهايته بـ12 ساعة.

المصدر: matchtv.ru