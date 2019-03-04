ليغانيس يهزم ليفانتي بهدف جميل (فيديو)

تغلب فريق ليغانيس على ضيفه ليفانتي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للاعب أوسكار رودريغز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد لليغانيس مبكرا، عند الدقيقة 13 من صافرة البداية، وذلك بعد هجمة مرتدة وسلسلة من الأخطاء الدفاعية من قبل خصمه.

وحقق فريق ليغانيس أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل على الترتيب، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول الليغا.

في المقابل، مني ليفانتي بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة.

المصدر: "silatv"