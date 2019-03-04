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برشلونة يعلن فسخ عقد متوسط ميدانه

الرياضة

برشلونة يعلن فسخ عقد متوسط ميدانه
AFP Josep LAGO
برشلونة يعلن فسخ عقد متوسط ميدانه
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أعلن نادي برشلونة لكرة القدم اليوم، توصله لاتفاق مع لاعب خط وسطه الإسباني سيرجي سامبر، يقضي بفسخ العقد الذي يربط بين الطرفين.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره عبر حسابه في تويتر: "يود النادي أن يشكر سيرجي سامبر، على تفانيه وإخلاصه خلال فترة وجوده في برشلونة، ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله".

وأشار البيان إلى أن اللاعب سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا وداعيا.

وتدرج سامبر (البالغ من العمر 24 عاما) في الفئات السنية لنادي برشلونة قبل أن يلتحق بالفريق الأول عام 2013، إلا أنه لم ينجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا، لامتلاك الفريق للاعبين متميزين في خط الوسط، وأيضا بسبب لعنة الإصابات التي فرضت على اللاعب الابتعاد عن الملاعب لفترات متقطعة ومتكررة.

المصدر: matchtv.ru

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