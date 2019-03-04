لافروف يتلقى قميص منتخب قطر رقم (22)

أهدى وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره الروسي سيرغي لافروف، قميص منتخب العنابي رقم (22)، وذلك بعد مؤتمر صحفي مشترك بينهما اليوم الاثنين.

После пресс-конференции Министр иностранных дел Катара @MBA_AlThani_ подарил Сергею Лаврову майку национальной сборной Катара по футболу pic.twitter.com/kcH7wFw0B8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 4 марта 2019 г.

وثمن لافروف التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، وخاصة بعد نجاح روسيا في تنظيم نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكر في هذا الصدد أن مونديال 2022 سيقام في قطر، وأن الجهات المعنية على تواصل وثيق في الدولتين.

وأكد الوزير الروسي استعداد بلاده لمشاركة قطر تجربتها وتقديم النصيحة حول الطريقة المثلى لتنظيم هذه البطولة العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي تم اتخاذها وأثبتت نجاعتها خلال التحضير لكأس العالم في روسيا.

يذكر أن روسيا استضافت نهائيات بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وأقيمت مباريات مونديال 2018، على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

بينما من المنتظر أن تقام مباريات النسخة الـ 22 لنهائيات بطولة كأس العالم، في قطر، لأول مرة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: "twitter/MID_RF"