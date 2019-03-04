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هاشتاغ "ادعم فخر العرب" يكتسح تويتر

الرياضة

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AFP Paul ELLIS
هاشتاغ "ادعم فخر العرب" يكتسح تويتر
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أطلق مستخدمو موقع تويتر وسما لدعم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، وذلك في ظل تذبذب مستوى الفرعون المصري وتعرضه لانتقادات بعض المشجعين.

وحقق الهاشتاغ الذي يحمل اسم "ادعم محمد صلاح"، انتشارا واسعا في فترة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة، وحرص المشاركون فيه على نشر صور لأهداف صلاح، للتأكيد على أنه قادر على العودة للتهديف مجددا، وقيادة فريقه الإنجليزي على سكة الانتصارات.

وتراجع مستوى صلاح بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهذا ما كرسه الرقم السلبي الذي حققه في مباراة إيفرتون الأخيرة، عندما فشل في هز الشباك للمباراة الثالثة تواليا، وذلك للمرة الأولى منذ التحاقه بصفوف ليفربول.

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المصدر: وكالات + تويتر

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