هاشتاغ "ادعم فخر العرب" يكتسح تويتر

أطلق مستخدمو موقع تويتر وسما لدعم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، وذلك في ظل تذبذب مستوى الفرعون المصري وتعرضه لانتقادات بعض المشجعين.

وحقق الهاشتاغ الذي يحمل اسم "ادعم محمد صلاح"، انتشارا واسعا في فترة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة، وحرص المشاركون فيه على نشر صور لأهداف صلاح، للتأكيد على أنه قادر على العودة للتهديف مجددا، وقيادة فريقه الإنجليزي على سكة الانتصارات.

#ادعم_محمد_صلاح

شخص زيك مينفعش يزعل او ييأس !

احنا وراك وبندعمك وهندعمك وهندعم اي حد بيدينا امل اننا ندوق طعم النجاح ♥️@MoSalahpic.twitter.com/3FtTz16JRs — Mohamed Shabaka 🎨💉 (@MooShabaka) 4 марта 2019 г.

#ادعم_محمد_صلاح

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم pic.twitter.com/wdIBhgidGA — Amr Zhran (@AmrZhran6) 4 марта 2019 г.

وتراجع مستوى صلاح بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهذا ما كرسه الرقم السلبي الذي حققه في مباراة إيفرتون الأخيرة، عندما فشل في هز الشباك للمباراة الثالثة تواليا، وذلك للمرة الأولى منذ التحاقه بصفوف ليفربول.

ولا يهمك ي صلاح احنا جمبك و فى ظهرك

و محدش يقدر ينسى انك اكتر واحد فرحتنا

واحنا واثقين انك هترجع لمستواك الطبيعى من تانى و ترجع تجيب اهداف تانى و تاخد الهداف كمان و الدورى لسا فى الملعب و ربنا معاك ي ابو مكة و تفرحنا من تانى كالعادة #ادعم_محمد_صلاحpic.twitter.com/0eakGsUYum — Ramez Hany (@RamezHany12) 4 марта 2019 г.

ستظل صاحب السعاده ودايما راسم الفرحه علي وجهونا جميعا #ادعم_محمد_صلاحpic.twitter.com/yQB76tORkc — Bent El-mu3ez🧣 (@GoGomo22) 3 марта 2019 г.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات + تويتر