شاهد.. سخرية عارمة من مهاجم إيفرتون بعد مطاردة صلاح

تعرض البرازيلي بيرنارد مهاجم نادي إيفرتون، لسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب الحصول على قميص المصري محمد صلاح هداف ليفربول، خلال مباراة الفريقين أمس.

فبعد نهاية الشوط الأول من المباراة، وبينما كان لاعبو الفريقين في طريقهم إلى غرف تغيير الملابس، شوهد بيرنارد وهو يطارد صلاح للحصول على قميصه، ما أثار استغراب ودهشة جماهير إيفرتون، على اعتبار أن صلاح هو نجم فريق غريمهم التقليدي.

Bernard asking for salah’s shirt there? pic.twitter.com/EsFxcVKxQv — Yozzer Hughes (@yozzer79) 3 марта 2019 г.

وجاءت أغلب تعليقات مشجعي إيفرتون على اللقطة ساخرة من تصرف اللاعب البرازيلي، وكتب أحد الرواد: "بيرنارد طلب للتو قميص صلاح"، وأرفق تعليقه بإيموجيات ضاحكة.

Bernard deffo just asked for Salah’s shirt 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #EVELIV — Matty Green (@Majg18) 3 марта 2019 г.

BERNARD ASKING SALAH HIS SHIRT AT HT 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — AhlawyMsr (@AhlawyMasrawyy) 3 марта 2019 г.

Surely Bernard wasn’t asking Salah for his shirt at half time there 😂😂😂🤦🏼‍♂️ — James Hooper (@james_hooper) 3 марта 2019 г.

أما المشجع رايان، فقد أبدى غضبه من تصرف بيرنارد، نظرا لحساسية المباراة، وللعداوة التاريخية بين جماهير الفريقين الجارين.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتنازل ليفربول عن صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لمانشستر سيتي حامل اللقب.

المصدر: وكالات + تويتر