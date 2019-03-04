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بالفيديو..لأول مرة عمر السومة يتحدث عن الخروج من كأس آسيا ومشكلته مع المنتخب السوري

الرياضة

بالفيديو..لأول مرة عمر السومة يتحدث عن الخروج من كأس آسيا ومشكلته مع المنتخب السوري
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قال عمر السومة نجم المنتخب السوري ومهاجم الأهلي السعودي إن زميله أحمد الصالح هو من تسبب في مشاكل المنتخب والتي أدت للخروج المخيب من بطولة كأس آسيا الشهر الماضي في الإمارات.

وأجاب السومة عند سؤاله حول المشكلة التي حدثت بين اللاعبين بشأن شارة الكابتن في أحد البرامج التلفزيونية بقوله: "لم أرغب يوما بتسلم شارة الكابتن، وقمت برفضها عدة مرات، لكن مدرب المنتخب أصر على أن أحملها".

وتابع: "الجماهير اتهمتني بالكثير من الأمور وأنني من أفتعل المشاكل، لكن ليحققوا بالموضوع وليسألوا لماذا اعتزل أحمد الصالح دوليا بعد معسكر النمسا؟!".

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وعندما سئل عن أسباب خروج المنتخب السوري من كأس آسيا بعد أن كان أحد المرشحين للوصول للأدوار النهائية، أجاب: "نحن خذلنا الجماهير ولم نقدم المطلوب لأن النوايا لم تكن صافية في المنتخب، ولم نكن يدا واحدة، فاليد الوحيدة لا يمكنها أن تصفق".

ووجه السومة رسالة في ختام حديثه للجماهير السورية: "من شمت بنا وبالخسارة أقول لهم نحن نمثلكم جميعا 23، مليون، ونمثل أنفسنا ونمثل بلدنا سوريا، وأعتذر منكم ويبقى أملنا في تصفيات كأس العالم المقبلة".

يذكر أن المنتخب السوري خرج من دور المجموعات لكأس آسيا التي أقيمت في الإمارات في فبراير الماضي، بعد خسارتين أمام الأردن وأستراليا وتعادل أمام فلسطين.  

المصدر: يوتيوب

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