صلاح يحقق رقما سلبيا في الدوري الإنجليزي
سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون، في مباراة أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
وشهدت المباراة إهدار الجناح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول فرصتين سانحتين للتسجيل، حيث انفرد في مناسبتين بحارس مرمى إيفرتون دون أن ينجح في هز شباكه.
Mohamed Salah has failed to score in three consecutive Premier League games for the first time since joining Liverpool:— Squawka Football (@Squawka) 3 марта 2019 г.
❌ vs. Man Utd
❌ vs. Watford
❌ vs. Everton
He had his fair share of chances today... pic.twitter.com/GDq7LveohK
وواصل صلاح بذلك صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه إلى "الريدز".
Mohamed Salah's game by numbers vs. Everton:— Squawka Football (@Squawka) 3 марта 2019 г.
2 shots
2 big chances missed
1 offside
It just wasn't his afternoon. pic.twitter.com/ecjxuIgPfh
وبهذا التعادل، تراجع ليفربول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي انتزع الصدارة عقب فوزه على مضيفه بورنموث (1-0).
المصدر: @Squawka