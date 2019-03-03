تشيلسي يتخطى فولهام بشق الأنفس

انتزع تشيلسي فوزا صعبا من مضيفه فولهام بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله جونزالو هيجواين في (د.20) وتعادل كالوم تشامبرس لفولهام في (د.27)، قبل أن يسجل جورجينيو فريلو الهدف الثاني لتشيلسي في (د.31) .



وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز 19 قبل الأخير، ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

المصدر: وكالات