تورينو يهزم كييفو في "الكالتشيو"
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تغلب تورينو على ضيفه كييفو 3-0، اليوم الأحد، في المرحلة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وانتظر تورينو، حتى آخر ربع ساعة من المباراة لحسم الفوز؛ عبر كل من أندريا بيلوتي في (د.76) وتوماس رينكون في (د.90+2) وسيموني زازا في (د.90+3) .
الفوز رفع رصيد تورينو، إلى 41 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد كييفو عند 10 نقاط ليبقى في المركز العشرين الأخير.
المصدر: وكالات
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