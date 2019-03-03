 
مباشر

واتفورد يسقط ليستر سيتي في الوقت القاتل

الرياضة

واتفورد يسقط ليستر سيتي في الوقت القاتل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljaa

انتزع واتفورد فوزا صعبا من ضيفه ليستر سيتي 2-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز للفائز تروي دييني في (د.5) وأندري جراي في (د.90+2)، بينما أحرز جيمي فاردي في (د.75) هدف ليستر الوحيد.

ورفع واتفورد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

واستهل المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومشواره مع فريقه الجديد ليستر سيتي، بالخسارة وذلك بعد أيام من تحقيقه الفوز على ضيفه برايتون 2-1 في المرحلة الثامنة والعشرين الثلاثاء، والتي تابعها رودجرز من أرض ملعب كينغ باور ستاديوم بعد ساعات من تعيينه رسميا.

وكان ليستر سيتي تعاقد الثلاثاء الماضي مع رودجرز الذي كان يشرف على تدريب سلتيك الاسكتلندي، خلفا للمدرب الفرنسي كلود بويل الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركي آل الشيخ يقدم بلاغا ضد شباب بسبب سبه على فيسبوك.. ومن التهم: الإضرار بالاقتصاد المصري