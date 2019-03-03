تعرف على قائمة أغلى 11 لاعبا في البريميرليغ

رصدت صحفية ميرور الإنجليزية أغلى 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي من حيث الراتب الأسبوعي، وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

وسيطر فريق مانشستر سيتي على قائمة الأغلى التي ضمت أربعة لاعبين يرتدون قميصه.

وتصدر أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد القائمة براتب قدره 516 ألف دولار في الأسبوع، حيث يحصل النجم التشيلي على ما يزيد على 3800 دولار في الساعة، ويمتد تعاقده مع اليونايتيد حتى صيف عام 2022.

فيما حل صانع ألعاب أرسنال مسعود أوزيل في المركز الثاني براتب أسبوعي قدره 462 ألف دولار، وكان قد انضم النجم الألماني إلى الفريق عام 2013 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 56 مليون دولار بعقد يمتد حتى عام 2021.

Top 11 highest-earning Premier League players revealed

https://t.co/Jwox53znqb — Ian Andrew (@pitter_ian) ٢ مارس ٢٠١٩

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وأتى بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد ثالثا براتب أسبوعي قدره 383 ألف دولار، بعد عقده القياسي عام 2016 عندما انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 117 مليون دولار.

واحتل لاعبا مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين براتب أسبوعي قدره 370 ألف دولار، ورحيم ستيرلينغ وراتبه 363 ألف دولار، المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وجاء في المركز السادس روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد ويحصل على 330 ألف دولار في الأسبوع، يليه سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الذي يتصدر قائمة الهدافين في البريميرليغ حتى الآن برصيد 18 هدفا وينال 250 ألف دولار أسبوعيا.

فيما يحصل أربعة لاعبين على راتب أسبوعي قدره 227 ألف دولار، وهم هداف ليفربول النجم المصري محمد صلاح وصيف أغويرو في قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا، ونجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز، ونجم تشلسي إيدن هازارد، وهداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين.

المصدر: mirror.co