 
مباشر

شاهد.. بوتين يقلّد الفائزين في سباق التزلج 10 كم في "يونيفرسياد 2019"

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj9x

قلّد الرئيس فلاديمير بوتين الميداليات للفائزين في سباق التزلج لمسافة 10 كم اليوم، ضمن منافسات الألعاب الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، التي تستضيفها مدينة كراسنويارسك الروسية.

وحضر بوتين السباق الذي انتهى بفوز المتزلجين الروس بالمراكز الثلاثة الأولى، وقام بتقليدهم الميداليات، حيث جاء في المركز الأول إيفان ياكيموشكين، وفي المركز الثاني حل أنطون تيماشوف، فيما كان المركز الثالث من نصيب إيفان كيريلوف.

Sputnik Рамиль Ситдиков

كما قام الرئيس الروسي بجولة على العديد من المنشآت واطلع على سير النواحي التنظيمية في مدينة كراسنويارسك المستضيفة لليونيفرسياد، كما التقى بأعضاء المنتخب الروسي المشارك في هذه الدورة الجامعية العالمية.

وقال مشجعا المنتخب الروسي: "إنه رقم قياسي في تاريخ الألعاب الجامعية الشتوية أن يشارك 3 آلاف رياضي من 58 دولة حول العالم، ولذا فإن أي فوز في هذه الدورة يعتبر هاما ومرموقا".

Sputnik Алексей Дружинин
إقرأ المزيد
افتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية 2019 في مدينة كراسنويارسك الروسية

وتتصدر روسيا قائمة جدول الميداليات بذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وفي المركز الثاني تأتي النمسا بذهبية واحدة، فيما حلت سويسرا في المركز الثالث بفضية واحدة.

ويشارك في الدورة أكثر من 3 آلاف رياضي من 58 بلدا في العالم، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات ضمن 11 نوعا من الرياضة.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية مرتين في موسكو عام 1973، وقازان 2013.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركي آل الشيخ يقدم بلاغا ضد شباب بسبب سبه على فيسبوك.. ومن التهم: الإضرار بالاقتصاد المصري