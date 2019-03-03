بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تثور ضد بيريز

خرجت جماهير ريال مدريد من ملعب "سانتياغو برنابيو" غاضبة مساء السبت بعد خسارة 0-1 في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة في إطار الجولة الـ26 من الليغا للمرة الثانية خلال 4 أيام.

وطالبت الجماهير الغاضبة من على المدرجات برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن النادي الملكي.

وهتف مشجعو المرينغي بشعارات ضد بيريز معتبرين إياه المتسبب الرئيس بتردي نتائج الفريق، كونه المسؤول الأول عن التعاقدات، ولعدم تعاقده مع بديل مناسب لكريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وتلقى الريال، هزيمته الثانية على يد غريمه برشلونة، بعدما سقط الأربعاء الماضي في معقل الميرنغي 0-3 بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليخرج من المسابقة.

كما ابتعد ريال مدريد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 48 في المركز الثالث، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وتنحصر آمال الفريق الأبيض بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه على أياكس أمستردام 2-1 في ذهاب ثمن نهائي البطولة.

المصدر: وكالات