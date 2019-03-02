خلال 3 أيام.. برشلونة يقهر ريال مدريد "مرتين"

جدد برشلونة فوزه على غريمه الأزلي ريال مدريد في معقله "البيرنابيو" للمرة الثانية في ظرف 3 أيام فقط عقب فوزه عليه 1-0 السبت ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز لبرشلونة لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش في (د.26).

وعاد برشلونة الى ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث حقق الأربعاء فوزا عريضا 3-0 في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهابا)... لكن ضيافة برشلونة الثانية لم تكن كالأولى بالنسبة لريال عندما سيطر على خصمه في أول ستين دقيقة، إذ بدا الفريق الكتالوني أكثر تمكنا برغم الاختراقات الاعتيادية للبرازيلي اليافع فينيسيوس جونيور (18 عاما).

وتفوق برشلونة على صعيد المواجهات المباشرة مع غريمه ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخ "الكلاسكيو" الذي انطلق قبل 87 عاما بـ(96 فوز مقابل 95) وكذلك تفوق النادي الكتالوني في المواجهات الأخيرة على الملكي، إذ هزمه خمس مرات في آخر سبع مباريات على أرضه. وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 10 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين للملكي، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح بالمدرب غولن لوبيتيغي وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الرديف "كاستيا".

ومن أصل أربع مباريات هذا الموسم، فاز برشلونة ثلاث مرات (مرتان في الدوري ومرة في الكأس) وتعادلا مرة في ذهاب الكأس، علما أن مواجهتهما واردة بدءا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بحال تخطي برشلونة ليون الفرنسي وريال مدريد أياكس أمستردام الهولندي.

وبهذا الفوز، ابتعد برشلونة بفارق 12 نقطة عن ريال قبل 12 مباراة من نهاية الدوري، وبفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي يحل الأحد ضيفا على ريال سوسييداد الثامن.

وفيما يلي هدف المباراة الوحيد:

افتتح إيفان راكيتيتش باب التسجيل لبرشلونة في شباك تيبو كورتوا في (د.26)...

تشكيلة الكلاسيكو:

وأعلن المدير الفني لريال مدريد سانتياغو سولاري، ونظيره إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة تشكيلة فريقيهما، للكلاسيكو.

وقرر سولاري، إجراء تغييرين على التشكيلة التي خاضت مواجهة كأس الملك، بعودة كورتوا لحراسة مرمى الملكي بدلا من نافاس، والدفع بغاريث بيل على حساب لوكاس فاسكيز.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

ويجلس على مقاعد بدلاء الملكي، داني سيبايوس ونافاس ومارسيلو وفالفيردي وفاسكيز وأسينسيو وإيسكو.

في المقابل، قرر ، مدرب برشلونة، الدفع بالبرازيلي آرثر في خط الوسط بدلا من فيليب كوتينيو، وسيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن بدلا من سيميدو.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة، مالكوم وياسبر سيليسين وفيدال وكوتينيو وسيميدو وصامويل أومتيتي وكارليس ألينيا.

المصدر: وكالات