محرز يقود سيتي للصدارة "مؤقتا" ويونايتد ينجو من مفاجآت ساوثهامبتون

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت عقب فوزه الصعب على مضيفه بورنموث 1-0 يوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.56).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب "مؤقتا" وتوقف رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبإمكان ليفربول أن يستعيد صدارة الدوري في حال فوزه على إيفرتون، غدا الأحد في ذات الجولة ، وتراجع ليفربول للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.

وعلى ملعب أولد ترافورد، انتزع فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع بفضل الفوز الصعب الذي حققه على حساب ضيفه ساوثهامبتون 3-2.

أحرز للفائز أندرياس بيريرا في (د.53) وروميلو لوكاكو في (د.59 و89)، بينما أحرز للخاسر يان فاليري في (د.26) وجيمس وارد في (د.75).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة لينقض على المقعد الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وبفارق نقطة أمام أرسنال، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وتعادل أيضا في هذه الجولة توتنهام مع أرسنال 1-1، وفاز برايتون على هدرسفيلد تاون 1-0 وكريستال بالاس على مضيفه بيرنلي 3-1 ووولفرهامبتون على كارديف سيتي 2-0.

المصدر: وكالات