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توتنهام يفلت من فخ الهزيمة أمام أرسنال

الرياضة

توتنهام يفلت من فخ الهزيمة أمام أرسنال
AFP
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انتزع توتنهام تعادلا ثمينا من ضيفه أرسنال 1-1، اليوم السبت، في ديربي لندني، في افتتاح المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز للضيوف آرون رامزي في (د.16)، وأدرك التعادل لأصحاب الأرض هاري كين في (د.74 من ركلة جزاء)، وأهدر البديل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ ضربة جزاء لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليفلت توتنهام من الهزيمة الثالثة على التوالي، فيما أهدر أرسنال فرصة تحقيق الفوز الرابع على التوالي.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث ليحافظ على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن أرسنال الذي بات مهددا بفقدان المركز الرابع لصالح مانشستر يونايتد حال فوز الأخير على ساوثهمبتون اليوم في مباراة أخرى من نفس المرحلة.

المصدر: وكالات

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