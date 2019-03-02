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بعد هدف السومة العالمي.. شاهد 5 ضربات مقصية واحكم بنفسك!

الرياضة

بعد هدف السومة العالمي.. شاهد 5 ضربات مقصية واحكم بنفسك!
twitter@khrbinomar77
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تصدرعمر السومة لاعب فريق النادي الأهلي أحاديث كرة القدم في العالم منذ ليلة الجمعة التي شهدت ضربته المقصية في شباك الاتحاد في قمة مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وأثارت مقصية السومة فضول متابعي الساحرة المستديرة للبحث عن أجمل الأهداف من ضربات مقصية عبر تاريخ كرة القدم.

وتلبية لهذا الفضول جمعنا لكم عددا من أجمل الأهداف التي سجلت بنفس الطريقة تاركين لكم اختيار الأفضل منها:

هدف عمر السومة

هدف السوري مناف رمضان لاعب نادي جبلة في شباك الوحدات الأردني...

هدف رونالدو في مرمى يوفنتوس في مباراة ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا...

هدف غاريث بيل في شباك ليفربول في نهائي أبطال أوروبا...

هدف ريفالدو التاريخي في شباك فالنسيا في عام 2000...

المصدر: RT

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