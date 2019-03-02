أيمن الحكيم يعود لتدريب المنتخب السوري

عين الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم السبت، أيمن الحكيم مدربا للمنتخب الأولمبي خلفا لحسين عفش المستقيل من تدريب نسور قاسيون.

وقرر الاتحاد السوري للعبة في بيان، دعوة الجهاز الفني والإداري واللاعبين للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني الذي سيقام في العاصمة دمشق استعداد للتصفيات الآسيوية في الكويت.

وتولى الحكيم (59 عاما) تدريب المنتخب السوري الأول مرتين: الأولى لفترة وجيزة لم تتعد بضعة أشهر في العام 2011، والثانية في صيف العام 2016، عندما قاده في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية.

ومكن الحكيم "نسور قاسيون" من تحقيق أفضل نتيجة له في تصفيات كأس العالم، إذ حل ثالثا في المجموعة الآسيوية الأولى، وخاض ملحقا ضد أستراليا، فتعادل ذهابا (1-1) في ماليزيا، وخسر إيابا (1-2) في سيدني في أكتوبر الماضي، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

المصدر: RT