ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا

رفض ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي تحديد موعد عودة حارس مرماه الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا وما إذا كان سيلعب أساسيا أمام مضيفه فولهام الأحد ضمن المرحلة 29 من الدوري الممتاز.

ولم يتخذ الإيطالي ساري قراره النهائي بشأن استدعاء كيبا (23 عاما) الأحد في دربي لندن بعدما كان أبعده عن لقاء الفريق مع جاره توتنهام 2-0 في المرحلة الثامنة والعشرين، وأشرك بدلا منه الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو (37 عاما).

وكان الحارس الإسباني خالف تعليمات مدربه في نهاية المباراة ضد سيتي يوم الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي خسرها أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، بعدما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل كاباييرو، وقرر النادي تغريمه بخصم أسبوع من راتبه.

وأكد ساري بعد مباراة توتنهام أن حارس مرمى أتلتيك بلباو الاسباني السابق هو خياره الأول، وأن كيبا سيتقاسم الأدوار مع كاباييرو في المباراتين المقبلتين، على أن يلعب أحدهما الأحد والآخر الأسبوع المقبل في مسابقة يوروبا ليغ في ذهاب دور الـ 16 أمام دينامو كييف الأوكراني.

ولم يحدد ساري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة المباراة التي سيشرك فيها أغلى حارس مرمى في العالم (انتقل كيبا إلى تشلسي مقابل 93 مليون دولار أمريكي)، تاركا الباب مشرعا أمام ترجيحات غياب الحارس الإسباني عن الدوري المحلي للمباراة الثانية على التوالي.

وقال ساري: "أغلقت قضية كيبا، وهو خيارنا الأول بين الحراس"، مضيفا "ولكننا سعداء جدا لويلي، لأنه بات يعرف جيدا أنه قادر على اللعب في مباراة صعبة جدا. أنا واثق أن في إحدى المباراتين التاليتين سيكون كيبا على أرض الملعب".

ويتخبط تشيلسي في الدوري الممتاز إذ خسر ثلاثا من مبارياته الأربع الأخيرة قبل الفوز على سبيرز، ما دفع ساري للقول إنه قلق من تهديد فولهام الجريح الذي أقال مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، واستبدله مؤقتا بالمدرب سكوت باركر.

المصدر: أ ف ب