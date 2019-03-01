شاهد.. طفل إيراني يتحدى الفرعون صلاح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل إيراني يدعى "محمد طه" يظهر فيه مهاراته الكروية على طريقة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
ونشر طه البالغ 7 سنوات عبر حسابه في إنستغرام فيديو لمهاراته الكروية، وأرفقها بعبارة تحد لمحمد صلاح، متمنيا لقاءه.
Who did it better? 🤔 This little guy smashes the @MoSalah challenge 👀😍 pic.twitter.com/MrNUujq0QS— COPA90 (@COPA90) February 28, 2019
ونفذ طه نفس المهارات التي قام بها محمد صلاح الشهر الماضي خلال جلسة تصوير لدعاية إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة.
Behind the scenes... pic.twitter.com/u2st8UVQol— Mohamed Salah (@MoSalah) February 7, 2019
وسبق لطه أن نشر العديد من الفيديوهات لحركات فنية مرتديا قميص ميسي في برشلونة.
View this post on Instagram
Hi Challenge the ball in the ring from far away How is? Did you like? Please coment. ؟ #football #mlb #sports #wwe #perspolice #mufc #realmadrid #ucl #like4likes #instagood #like #cr7 #liverpool #fcbarcelona #messi #mosalah #mohammadsalah #love #followforfollowback #ski #neymar #championsleague #fitness #challange #فوتبال_ایران #نود #چالش #فوتبال120 #پرسپولیس #استقلال
المصدر: إنستغرام