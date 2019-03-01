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شاهد.. طفل إيراني يتحدى الفرعون صلاح

الرياضة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل إيراني يدعى "محمد طه" يظهر فيه مهاراته الكروية على طريقة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر طه البالغ 7 سنوات عبر حسابه في إنستغرام فيديو لمهاراته الكروية، وأرفقها بعبارة تحد لمحمد صلاح، متمنيا لقاءه.

ونفذ طه نفس المهارات التي قام بها محمد صلاح الشهر الماضي خلال جلسة تصوير لدعاية إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة.

وسبق لطه أن نشر العديد من الفيديوهات لحركات فنية مرتديا قميص ميسي في برشلونة.

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المصدر: إنستغرام

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