بالفيديو.. ضبط متزلج في عمليات نقل الدم

انتشر على موقع "يوتيوب" فيديو يظهر فيه المتزلج النمساوي ماكس هوك وهو يقوم بنقل الدم لنفسه كنوع من تعاطي المنشطات أمس الخميس خلال بطولة العالم في مدينة سفيلد النمساوية.

وتم ضبط 4 متزلجين آخرين يتعاطون المنشطات وهم الكازاخي أليكسي بولتورانين، والإستونيان أندرياس فيربالو وكاريل تاميارف، و النمساوي دومينيك بالدوف.

وحسب الموقع فإن الشرطة النمساوية داهمت محلا تجاريا لتصفيف الشعر بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرياضيون، كانت تتم فيه أنشطة غير قانونية لتعاطي المنشطات.

ويستخدم الرياضيون عمليات نقل الدم كمنشط يزيد من مقدرة الرياضي وكفاءته وقدرته على التحمل لمدة قصيرة من الوقت، ويعتبر تصرفا محظورا في المنظمات الرياضية الدولية، كأحد أساليب تعاطي المنشطات وأطلق عليه مصطلح "Blood Doping".

المصدر: لينتا رو