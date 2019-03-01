يوفنتوس يترصد الجزائري رياض محرز

كشفت صحيفة "the sun" البريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لضم النجم الجزائري رياض محرز من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وانضم ثعلب الصحراء لصفوف السيتي الصيف الماضي قادما من ليستر سيتي مقابل 70 مليون يورو.

وشارك محرز هذا الموسم في 36 مباراة مع مانشستر سيتي، في جميع المسابقات كأساسي أو بديل، محرزا خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

ولكن اللاعب البالغ 28 عاما، لم يلعب أساسيا مع كتيبة الإسباني بيب غوارديولا، إلا في 11 مباراة فقط في البريميرليغ بالموسم الجاري.

Juventus lining up shock transfer bid for Man City outcast Riyad Mahrez https://t.co/UR6MSgZDph — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

واضطر المدرب الإسباني للاعتذار إلى الجناح بسبب قلة مشاركاته عندما قال:"إنه رجل، ونحن سعداء به، لكن للأسف أنا لست لطيفا معه، في الحقيقة لا أستطيع أن أمنحه الدقائق التي يستحقها".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة اليوفي تخطط لإدخال البرازيلي دوغلاس كوستا، كجزء من صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، للحصول على توقيع محرز، الذي يمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2023، عندما يفتح الميركاتو أبوابه من جديد في الصيف القادم.

المصدر: the sun