رسميا.. فينيسيوس ينضم لتشكيلة السيليساو

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، مهاجم ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور، للمرة الأولى إلى تشكيلة فريقه المدعوة لمواجهة بنما والتشيك في مباراتين وديتين استعدادا لكوبا أمريكا.

وتستضيف البرازيل كأس الأمم الأمريكية الجنوبية (كوبا أمريكا) من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

ويتألق فينيسيوس (البالغ من العمر 18 عاما) بشكل لافت في صفوف فريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم، وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية على حساب لاعبين أكثر خبرة منه على الجبهة اليسرى التي يشغلها أمثال إيسكو والويلزي غاريث بيل ومارك أسينسيو.

ويغيب عن التشكيلة نجم الفريق مهاجم باريس سان جرمان المصاب في مشط القدم نيمار، لكنها شهدت عودة زميله في فريق العاصمة الفرنسية داني ألفيش بعد غياب عدة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة أبعدته عن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وشهدت التشكيلة أيضا عودة لاعب وست هام الإنجليزي فيليبي أندرسون للمرة الأولى منذ عام 2015.

وتلتقي البرازيل مع بنما في 23 مارس في مدينة بورتو البرتغالية، قبل أن تواجه التشيك في براغ في الـ 26 من نفس الشهر.

Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza



🇧🇷🇵🇦 - 23/03

🇧🇷🇨🇿 - 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 28 февраля 2019 г.

وفيما يلي تشكيلة السيليساو:

-لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفرتون (بالميراس).

- للدفاع: أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، دانيال ألفيش وماركينيوس وثياغو سيلفا (جميعهم مع باريس سان جرمان الفرنسي)، دانيلو (مانشستر سيتي)، إيدير ميليتاو (بورتو البرتغالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ماركينيوس (سان جرمان)، ميراندا (إنترميلان الإيطالي).

-للوسط: ألن (نابولي الإيطالي)، أرتور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فابينيو (ليفربول)، فيليبي أندرسون (وست هام الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).

- للهجوم: إيفرتون (غريميو)، روبرتو فيرمينيو (ليفربول)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

المصدر: أ ف ب