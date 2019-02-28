صورة مروعة لإصابة مدافع ريال مدريد

نشر الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد صورة لإصابته القوية خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الملكي بغريمه برشلونة وانتهت لصالح الأخير في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر فاران عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" على خاصية الستوري، صورة للإصابة، وتظهر جروحا خطيرة وكدمات، وكتب عليها: "بعد المباراة".

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وأصيب الفرنسي رافاييل فاران في ركبته اليسرى بعد محاولته منع عرضية ديمبلي من الوصول إلى لويس سواريز، وانتهى الأمر بتسجيله هدفا في شباك زميله الكوستاريكي كيلور نافاس.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من لويس سواريز هدفين في الدقيقتين 50 و73، فيما تكفل فاران بالهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69، ليتأهل برشلونة بعد التعادل ذهابا 1-1 على ملعب "كامب نو".

وسيلاقي برشلونة في نهائي الكأس وهو السادس له على التوالي، الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس.

المصدر:إنستغرام