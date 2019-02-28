مدرب بشيكتاش مديرا فنيا لمنتخب تركيا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس أنه عين المدرب القديم-الجديد شينول غونيش الذي يشرف حاليا على بشيكتاش، لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، خلفا للروماني ميرشيا لوشيسكو.

وأوضح الاتحاد في بيان أن غونيش وقع على عقد لأربع سنوات، وسيبدأ مهمته مع المنتخب اعتبارا من الأول من يونيو بعد انتهاء بطولة الدوري التي يحتل فيها بشيكتاش حاليا المركز الثالث.

وستكون المهمة الرئيسية لغونيش هي قيادة المنتخب إلى كأس أوروبا 2020، وكأس العالم 2022 في قطر.

وانفصل الاتحاد التركي في 11 فبراير "وديا" عن لوشيسكو الذي بدأ الإشراف عام 2017 على منتخب تركيا وقاده في 17 مباراة، فحقق الفوز في أربع منها فقط مقابل 7 هزائم و6 تعادلات.

وتخوض تركيا تصفيات كأس أوروبا 2020 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم فرنسا وآيسلندا وألبانيا ومولدوفا وأندورا.

وقاد غونيش (66 عاما) بشيكتاش إلى إحراز بطولة الدوري مرتين منذ تعيينه في 2015، كما أشرف على المنتخب من 2000 إلى 2004 وقاده إلى المركز الثالث في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وكانت تلك أفضل نتيجة في تاريخه.

المصدر: أ ف ب

