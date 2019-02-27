البارسا يضرب حصون الملكي بثلاثية نظيفة ويبلغ نهائي الكأس
أحبط برشلونة طموحات غريمه التقليدي ريال مدريد في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا بعد الفوز عليه 3-0 في عقر داره، في كلاسيكو مثير بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.
وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين، حيث سبق له أن تعادل 1-1 في مباراة الذهاب على ملعبه "الكامب نو".
سجل ثلاثية البارسا كل من الأوروغوياني لويس سواريز في (د.50 73 من ركلة جزاء) والفرنسي رافاييل فاران مدافع الريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في (د.69).
ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين فالنسيا وريال بيتيس علما بأن الفريقين يلتقيان الخميس إيابا على استاد "ميستايا" معقل فالنسيا فيما انتهى لقاء الذهاب بينهما على ملعب بيتيس بالتعادل 2-2.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
لويس سواريز يعزز النتيجة للبارسا بتسجيله الهدف الثالث في (د.73 من ركلة جزاء)...
Luis Suarez completing his hat-trick at the Bernabeu in front of Sergio Ramos with a Panenka penalty.— GiveMeSport Football (@GMS__Football) February 27, 2019
Barcelona fans right now: 💉 #FCB#ElClasico#CopaDelReypic.twitter.com/7vDyJ4NA8A
رافييل فاران يسجل الهدف الثاني للبارسا في (د.69 بالخطأ في مرماه)...
misery complete for Madrid #Barcelona surely through to final 0-3 Barca lead and a penalty just awarded pic.twitter.com/Fx4W75z9AA— Real Madrid Podcast (@PodcastMadrid) February 27, 2019
لويس سواريز يفتتح التسجيل للبارسا في شباك الريال في (د.50)...
Luis Suarez goal— ESM SPORTS (@ESMSPORTS2) February 27, 2019
Credit: @lacoppapic.twitter.com/Q4UiwpnBhQ
الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي ...
⏰ HALF TIME— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019
😱 Phew! How are the nerves? This is TENSE...#CopaBarça (RMA 0-0 FCB; Agg 1-1) pic.twitter.com/9wPKxmqI7K
الحكم خوسيه سانشيز يطلق صافرة البداية ...
ميسي يدخل المباراة رقم 40 في تاريخ مواجهاته مع ريال مدريد ...
👑#Messi is appearing in #ElClásico number 4⃣0⃣!— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019
Which was the most memorable for you? pic.twitter.com/pxVPD3Sz5e
من داخل ملعب سانتياغو برنابيو
[LIVE] Real Madrid - FC Barcelona #CopaBarçahttps://t.co/wRZU45203b— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019
التشكيلة الرسمية لريال مدريد وبرشلونة:
📝 ¡Nuestro once inicial para el #RMClasico! ¡Vamos! #HalaMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 27, 2019
🔵🔴 Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019
⚽#ElClásico
🏆#CopaBarçapic.twitter.com/8oUdCe1bEl
استقبال مهيب لحافلة الملكي قبل وصولها إلى ملعب سانتياغو برنابيو ...
🤩 ¡GRAN BIENVENIDA!#RMFans | #RMClasicopic.twitter.com/F1SUVvK3AQ— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 27, 2019
غرفة تبديل ملابس ريال مدريد ...
✅ ¡Todo listo en nuestro vestuario para la llegada del equipo antes del #RMClasico!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 27, 2019
🔵 @NIVEAMEN_ES | #Prepare4Anythingpic.twitter.com/z5NeFGKf5w
صور من داخل غرفة تبديل ملابس البارسا...
📍 Santiago Bernabéu— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019
Ready for the 🏆!
🔵🔴#ElClásicopic.twitter.com/xhmQtYr3MW
حافلة الريال تتجه نحو ملعب سانتياغو برنابيو..
🚌➡🏟 ¡Rumbo al Bernabéu! ¡VAMOS! #RMClasicopic.twitter.com/UkpoTaSEmi— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 27, 2019
لحظة وصول لاعبي برشلونة إلى مدريد ...
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking... pic.twitter.com/VOeoZey8WE— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019
الصفحة الرسمية لريال مدريد على تويتر تعرض عددا من الأهداف في مرمى برشلونة ...
⚽🔥 GOLAZOS del @realmadrid 🆚 Barcelona!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 26, 2019
🔜 #RMClasico | #HalaMadridpic.twitter.com/VopwYwwwpw
في المقابل، الصفحة الرسمية لبرشلونة تستعيد ذكريات هاتريك ميسي الشهير في الكلاسيكو...
🔙 قبل 12 سنة، سجل #ميسي الهاتريك الأول في مسيرته الاحترافيةمع #برشلونة، وكان خلال ظهوره الأول في #الكلاسيكو...— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 24, 2019
🙌 أما بقية القصة، فيعرفها القاصي والداني..
🔜 #ElClasico 🔥 pic.twitter.com/NACuEimXIK
المصدر: RT