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البارسا يضرب حصون الملكي بثلاثية نظيفة ويبلغ نهائي الكأس

الرياضة

البارسا يضرب حصون الملكي بثلاثية نظيفة ويبلغ نهائي الكأس
Reuters
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أحبط برشلونة طموحات غريمه التقليدي ريال مدريد في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا بعد الفوز عليه 3-0 في عقر داره، في كلاسيكو مثير بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين، حيث سبق له أن تعادل 1-1 في مباراة الذهاب على ملعبه "الكامب نو".

سجل ثلاثية البارسا كل من الأوروغوياني لويس سواريز في (د.50 73 من ركلة جزاء) والفرنسي رافاييل فاران مدافع الريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في (د.69).

ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين فالنسيا وريال بيتيس علما بأن الفريقين يلتقيان الخميس إيابا على استاد "ميستايا" معقل فالنسيا فيما انتهى لقاء الذهاب بينهما على ملعب بيتيس بالتعادل 2-2.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

لويس سواريز يعزز النتيجة للبارسا بتسجيله الهدف الثالث في (د.73 من ركلة جزاء)...

رافييل فاران يسجل الهدف الثاني للبارسا في (د.69 بالخطأ في مرماه)...

لويس سواريز يفتتح التسجيل للبارسا في شباك الريال في (د.50)...

الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي ...

الحكم خوسيه سانشيز يطلق صافرة البداية ...

ميسي يدخل المباراة رقم 40 في تاريخ مواجهاته مع ريال مدريد ...

من داخل ملعب سانتياغو برنابيو 

التشكيلة الرسمية لريال مدريد وبرشلونة:

استقبال مهيب لحافلة الملكي قبل وصولها إلى ملعب سانتياغو برنابيو ... 

غرفة تبديل ملابس ريال مدريد ...

صور من داخل غرفة تبديل ملابس البارسا...

حافلة الريال تتجه نحو ملعب سانتياغو برنابيو.. 

لحظة وصول لاعبي برشلونة إلى مدريد ...

الصفحة الرسمية لريال مدريد على تويتر تعرض عددا من الأهداف في مرمى برشلونة ...

في المقابل، الصفحة الرسمية لبرشلونة تستعيد ذكريات هاتريك ميسي الشهير في الكلاسيكو...

المصدر: RT

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كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد