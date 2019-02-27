البارسا يضرب حصون الملكي بثلاثية نظيفة ويبلغ نهائي الكأس

أحبط برشلونة طموحات غريمه التقليدي ريال مدريد في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا بعد الفوز عليه 3-0 في عقر داره، في كلاسيكو مثير بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين، حيث سبق له أن تعادل 1-1 في مباراة الذهاب على ملعبه "الكامب نو".

سجل ثلاثية البارسا كل من الأوروغوياني لويس سواريز في (د.50 73 من ركلة جزاء) والفرنسي رافاييل فاران مدافع الريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في (د.69).

ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين فالنسيا وريال بيتيس علما بأن الفريقين يلتقيان الخميس إيابا على استاد "ميستايا" معقل فالنسيا فيما انتهى لقاء الذهاب بينهما على ملعب بيتيس بالتعادل 2-2.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

لويس سواريز يعزز النتيجة للبارسا بتسجيله الهدف الثالث في (د.73 من ركلة جزاء)...

Luis Suarez completing his hat-trick at the Bernabeu in front of Sergio Ramos with a Panenka penalty.



Barcelona fans right now: 💉 #FCB#ElClasico#CopaDelReypic.twitter.com/7vDyJ4NA8A — GiveMeSport Football (@GMS__Football) February 27, 2019

رافييل فاران يسجل الهدف الثاني للبارسا في (د.69 بالخطأ في مرماه)...

misery complete for Madrid #Barcelona surely through to final 0-3 Barca lead and a penalty just awarded pic.twitter.com/Fx4W75z9AA — Real Madrid Podcast (@PodcastMadrid) February 27, 2019

لويس سواريز يفتتح التسجيل للبارسا في شباك الريال في (د.50)...

الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي ...

⏰ HALF TIME

😱 Phew! How are the nerves? This is TENSE...#CopaBarça (RMA 0-0 FCB; Agg 1-1) pic.twitter.com/9wPKxmqI7K — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019

الحكم خوسيه سانشيز يطلق صافرة البداية ...

ميسي يدخل المباراة رقم 40 في تاريخ مواجهاته مع ريال مدريد ...

👑#Messi is appearing in #ElClásico number 4⃣0⃣!

Which was the most memorable for you? pic.twitter.com/pxVPD3Sz5e — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019

من داخل ملعب سانتياغو برنابيو

التشكيلة الرسمية لريال مدريد وبرشلونة:

استقبال مهيب لحافلة الملكي قبل وصولها إلى ملعب سانتياغو برنابيو ...

غرفة تبديل ملابس ريال مدريد ...

صور من داخل غرفة تبديل ملابس البارسا...

حافلة الريال تتجه نحو ملعب سانتياغو برنابيو..

لحظة وصول لاعبي برشلونة إلى مدريد ...

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking... pic.twitter.com/VOeoZey8WE — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019

الصفحة الرسمية لريال مدريد على تويتر تعرض عددا من الأهداف في مرمى برشلونة ...

في المقابل، الصفحة الرسمية لبرشلونة تستعيد ذكريات هاتريك ميسي الشهير في الكلاسيكو...

🔙 قبل 12 سنة، سجل #ميسي الهاتريك الأول في مسيرته الاحترافيةمع #برشلونة، وكان خلال ظهوره الأول في #الكلاسيكو...



🙌 أما بقية القصة، فيعرفها القاصي والداني..



🔜 #ElClasico 🔥 pic.twitter.com/NACuEimXIK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 24, 2019

المصدر: RT