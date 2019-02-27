شاهد.. فيدرر يبلغ ثالث أدوار بطولة دبي للتنس

تأهل السويسري روجر فيدرر لثالث أدوار بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الأربعاء على الإسباني فرناندو فيرداسكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن فيدرر من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 6-3 و3-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و18 دقيقة.

50TH WIN IN DUBAI 🎉@rogerfederer makes it a 7-0 record vs Verdasco and notches a half-century of wins at #DDFTennis 👏 pic.twitter.com/KzNuOFzYUx — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2019

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وسيواجه فيدرر في الدور القادم، الهنغاري مارتون فوتشوفيتش الفائز بدوره على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2.

وفي مباراة أخرى في الدور الثاني، ودع الياباني كي نيشيكوري البطولة بعد خسارته أمام البولندي هيبرت هركاتش بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 7-5 و5-7 و6-2.

المصدر: sportbox.ru