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شاهد.. فيدرر يبلغ ثالث أدوار بطولة دبي للتنس

الرياضة

شاهد.. فيدرر يبلغ ثالث أدوار بطولة دبي للتنس
Reuters Ahmed Jadallah
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تأهل السويسري روجر فيدرر لثالث أدوار بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الأربعاء على الإسباني فرناندو فيرداسكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن فيدرر من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 6-3 و3-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و18 دقيقة.

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وسيواجه فيدرر في الدور القادم، الهنغاري مارتون فوتشوفيتش الفائز بدوره على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2.

وفي مباراة أخرى في الدور الثاني، ودع الياباني كي نيشيكوري البطولة بعد خسارته أمام البولندي هيبرت هركاتش بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 7-5 و5-7 و6-2.

المصدر: sportbox.ru

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