تمديد عقد أقدم مدرب في البوندسليغا

أعلن نادي فرايبورغ الألماني، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني للفريق كريستيان ستريتش البالغ 53 عاما مدد عقده مع النادي.

ويتولى ستريتش تدريب فرايبورغ منذ ديسمبر 2011، ليكون أكثر المدربين استمرارا مع ناديه، من بين جميع مدربي الدوري الألماني حاليا.

وعمل ستريتش سابقا في قطاع الشباب في النادي، وقاد الفريق الأول في 272 مباراة رسمية حتى الآن.

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ولم يكشف النادي عن مدة تمديد العقد.

ويحتل فرايبورغ حاليا المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق البوندسليغا برصيد 27 نقطة، بفارق 11 نقطة عن منطقة الهبوط.



المصدر: وكالات













