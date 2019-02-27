 
مباشر

شباك ريال مدريد عصية على ميسي في كأس الملك

الرياضة

شباك ريال مدريد عصية على ميسي في كأس الملك
Reuters Sergio Perez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lili

يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني إلى كسر النحس أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، عندما يلتقي الفريقان اليوم الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

ورغم تسجيل هداف وقائد برشلونة 26 هدفا في شباك ريال مدريد في 39 مباراة لعبها في الكلاسيكو الإسباني، إلا أن ميسي فشل في تسجيل أي هدف في شباك الفريق الملكي، خلال مباريات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

إقرأ المزيد
كلاسيكو ناري بين الريال وبرشلونة لحجز مكان في نهائي كأس الملك

ويدخل الساحر الأرجنتيني مباراة الكلاسيكو اليوم، متسلحا بحالة فنية عالية يعيشها في الفترة الحالية، وخصوصا بعدما قاد برشلونة إلى قلب تأخره مرتين أمام إشبيلية في الليغا الأسبوع الماضي، وسجل ثلاثيته الـ50 في مسيرته، بالإضافة لتمريرة حاسمة لزميله الأوروغوياني لويس سواريز، لينهي البلوغرانا المباراة فائزا 4-2.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب كامب نو، ما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.

ويلتقي المتأهل في مباراة اليوم مع الفائز من نصف النهائي الثاني بين ريال بيتيس وضيفه فالنسيا (2-2 ذهابا) غدا الخميس، ويبحث برشلونة عن اللقب الخامس على التوالي والـ31 في تاريخه، فيما يرغب ريال بالتتويج للمرة الـ20 والأولى بعد 2014 عندما تغلب على برشلونة بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

باكستان تعرض أولى المشاهد لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين!