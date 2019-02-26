رودجرز يقترب من تدريب ليستر سيتي

أكد نادي سلتيك الإسكتلندي أنه سمح لمدربه برندن رودجرز بالتفاوض مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي الذي يبحث عن بديل للفرنسي كلود بويل المقال من منصبه بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وجاء في بيان نشره سلتيك "يؤكد نادي سلتيك لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) أنه تلقى اتصالا من ليستر سيتي طالبا التحدث إلى برندن رودجرز بشأن موقع المدرب الشاغر".

وتابع "أشار برندن للنادي أنها فرصة يتمنى دراستها. وبالتالي وعلى مضض، سمح النادي له بالتفاوض مع ليستر سيتي".

وكان ليستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الممتاز لموسم 2015-2016، أقال مدربه بويل في أعقاب تعرض الفريق أمام كريستال بالاس، الأحد، لخسارته السادسة في مبارياته السبع الأخيرة، وتراجعه إلى المركز 12 هذا الموسم.

ويتولى المدربان مايك ستويل وآدم سادلر الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وسبق للمدرب الإيرلندي الشمالي رودجرز أن خاض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما جلس على دكة فريق ليفربول بين عامي 2012 و2015، وقاده إلى مركز الوصافة عام 2014، قبل أن ينضم إلى سلتيك عام 2016.

وقاد رودجرز (46 عاما)، الفريق الإسكتلندي، الذي ما يزال ينافس هذا الموسم على ثلاث جبهات، إلى تحقيق ثلاثية الفوز بالدوري والكأس المحلية وكأس الرابطة مرتين على التوالي.

وخرج سلتيك، متصدر الدوري أمام غريمه التقليدي رينجرز، من دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بخسارته أمام فالنسيا الإسباني 2-0 ذهابا و1-0 إيابا.

المصدر: أ ف ب