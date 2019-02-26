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شاهد.. لاعب إيطالي يتلقى البطاقة الحمراء بعد تكراره لحركة سيميوني "المشينة"

الرياضة

شاهد.. لاعب إيطالي يتلقى البطاقة الحمراء بعد تكراره لحركة سيميوني
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تلقى ريكاردو موريو البالغ 22 عاما لاعب نادي براتو الإيطالي البطاقة الحمراء بسبب احتفاله غير اللائق بهدفه، مكررا طريقة الاحتفال المشينة التي قام بها الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وسجل موريو هدف التقدم لفريقه 2-1 في شباك ضيفه "فياريغيو" في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم، وقام بالاحتفال بهدفه بطريقة غير لائقة مكررا الحركة التي قام بها الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، عقب تسجيل فريقه الهدف الأول في شباك السيدة العجوز ضمن مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثنائية نظيفة.

وقام حكم المباراة على الفور بإشهار البطاقة الحمراء بوجه موريو، ولحسن حظ اللاعب فاز فريقه في المباراة بعد أن حافظ على التقدم حتى نهاية اللقاء رغم النقص العددي.

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المصدر: calciomercato.com

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