سيميوني وأليغري يخضعان لتحقيقات "اليويفا" بعد أحداث مباراة أتلتيكو ويوفنتوس
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" فتح تحقيقات حول التجاوزات التي وقعت في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Diego Simeone…— Henry Bushnell (@HenryBushnell) February 20, 2019
Uh… pic.twitter.com/pW6TEHEq1O
وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن التحقيقات لن تقتصر على الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد إشارته المشينة عقب تسجيل فريقه الهدف الأول في شباك السيدة العجوز، ولكنها ستشمل أيضا مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري.
Official: Not just #Simeone, UEFA are investigating #Allegri as well https://t.co/6BtvU8LKwCpic.twitter.com/CZiAaEbrBf— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) February 25, 2019
وأوضحت الصحيفة، أن أليغري سيتم التحقيق معه، بعد أن تأخر فريقه في العودة إلى أرض الملعب لبداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثنائية نظيفة.
ومن المقرر أن تجري مناقشة الحالتين خلال الأيام القادمة، واتخاذ القرارات المناسبة ضد مدربي الفريقين العريقين.
المصدر: وكالات