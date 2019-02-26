سيميوني وأليغري يخضعان لتحقيقات "اليويفا" بعد أحداث مباراة أتلتيكو ويوفنتوس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" فتح تحقيقات حول التجاوزات التي وقعت في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن التحقيقات لن تقتصر على الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد إشارته المشينة عقب تسجيل فريقه الهدف الأول في شباك السيدة العجوز، ولكنها ستشمل أيضا مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري.

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وأوضحت الصحيفة، أن أليغري سيتم التحقيق معه، بعد أن تأخر فريقه في العودة إلى أرض الملعب لبداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تجري مناقشة الحالتين خلال الأيام القادمة، واتخاذ القرارات المناسبة ضد مدربي الفريقين العريقين.

المصدر: وكالات