أول تعليق من تركي آل الشيخ على تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تحدث رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، عن قرار تأجيل مباراة فريقه ضد الأهلي بعد غد الخميس في بطولة كأس مصر لأسباب أمنية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر".

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وأضاف مالك بيراميدز: "التأجيل يعطي للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز فرصة للتعرف على اللاعبين، وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة، فنحن لا نقابل إلا الجاهزين".

وأعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، اليوم تأجيل مباراتي الأهلي مع بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر لأسباب أمنية.

وكان الأهلي، قد تمسك بعدم لعب مباراة بيراميدز، التي كان مقررا لها بعد غد الخميس، في دور الـ16 لكأس مصر، مؤكدا أن استبدال المباراة بين الناديين من الدوري للكأس، جاء تنفيذا لطلب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، وهو ما لم يقبله النادي الأحمر.

المصدر: وكالات