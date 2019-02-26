الاتحاد المصري لكرة القدم يؤجل مباريات الكأس لأسباب أمنية

أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، تأجيل مباراتي الأهلي مع بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر لأسباب أمنية.

وأكد حسين في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، استلام الاتحاد لخطاب أمني بتأجيل المباراتين.

وقال إن الأمن تدخل في الوقت المناسب خاصة أن هناك حالة احتقان واضحة بين الجماهير، موضحا أن الأجواء المشحونة جعلت قرار التأجيل أفضل بكثير خاصة "أن الأمن وصلت له معلومات مؤكدة بوجود تهديدات لهذه المباريات".

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وكان الأهلي، قد تمسك بعدم لعب مباراة بيراميدز، التي كان مقررا لها الخميس المقبل، في دور الـ16 لكأس مصر، مؤكدا أن استبدال المباراة بين الناديين من الدوري للكأس، جاء تنفيذا لطلب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، وهو ما لم يقبله النادي الأحمر.

كما استفاد الزمالك والمقاصة من تأجيل المباراة المرتقبة بينهما في دور الثمانية، غدا الأربعاء، بسبب انشغال الأبيض بمهمة صعبة أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وارتباط المقاصة بمباريات محلية.

المصدر: وكالات