كلوب يتحدث عن أداء صلاح "المخيب"

تحدث الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن أداء المصري محمد صلاح نجم الريدز، في المباراة التي تعادل فيها ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد سلبيا ضمن الجولة الـ27 من البريميرليغ أمس.

وأجاب كلوب خلال مؤتمر صحفي أعقب اللقاء عن سؤال (هل شعر بالإحباط بسبب أداء صلاح ضد يونايتد؟) قائلا: "لست هنا لكي أُصاب بالإحباط من أي لاعب. أنا هنا لمساعدة اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في كرة القدم".

Jurgen Klopp makes Mohamed Salah admission after subbing star at Old Trafford. https://t.co/J067LyX5x5pic.twitter.com/xIqLT5C02z — Mirror Football (@MirrorFootball) February 25, 2019

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا أجلس هنا عقب الانتصار في أي مباراة، لأقول إنني أفضل، أنا أعرف لاعبينا بشكل جيد جدا. هم يرغبون في تقديم 100% من قدراتهم دائما".

وواصل: "محمد صلاح يعلم بأنه يقدر على اللعب بشكل أفضل مما أظهره اليوم أمام مانشستر يونايتد".

وأردف: "ولكن منذ أسبوعين، كان مذهلا أمام بورنموث وأمام بايرن، وهو لاعب من طراز عالمي بكل تأكيد".

وأقدم كلوب على إخراج النجم المصري في الوقت الحرج، بحلول الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة، لتستمر عقدة الفرعون وفشله في هز شباك الشياطين الحمر.

المصدر: وكالات