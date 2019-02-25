روسيا تتأهل إلى مونديال كرة السلة 2019 (فيديو)

تأهل المنتخب الروسي لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الصين الصيف القادم، عقب فوزه على ضيفه الفنلندي بنتيجة 91-76.

وتمكن المنتخب الروسي من قلب تأخره بعد نهاية الربع الثالث بفارق 7 نقاط بنتيجة 58-65، إلى فوز ثمين بنتيجة 91-76، بعد أن تألق اللاعبون الروس في الربع الرابع والأخير وسجلوا 33 نقطة مقابل 11 نقطة فقط للضيوف.

⚡Сборная России по баскетболу — на Чемпионате мира!



В решающем матче отборочного турнира Россия победила Финляндию pic.twitter.com/qGMQ6Ylx1Q — SPORT24.ru (@sport24_ru) February 24, 2019

وأفضل مسجل في المباراة كان الروسي دميتري كولاغين بتسجيله 22 نقطة.

Сборная России обыграла финнов и вышла в финальную стадию Кубка мираhttps://t.co/YPP64kzMwOpic.twitter.com/p2eigYCt6L — Р-Спорт (@rsportru) February 24, 2019

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الروسي لكرة السلة المركز الثالث في مجموعته، وبالتالي تأهل رسميا إلى مونديال كرة السلة الذي تستضيفه الصين بين 30 أغسطس و15 سبتمبر عام 2019.

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وتأهل منتخبان عربيان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة، المنتخب الأردني عن قارة آسيا، والمنتخب التونسي عن القارة السمراء.

وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة السلة، إذ يشارك فيها 32 منتخبا موزعين كالتالي: سبعة (إضافة إلى الصين) من آسيا، خمسة من إفريقيا، سبعة من الأمريكتين، و12 من القارة العجوز.

المصدر: وكالات