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روسيا تتأهل إلى مونديال كرة السلة 2019 (فيديو)

الرياضة

روسيا تتأهل إلى مونديال كرة السلة 2019 (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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تأهل المنتخب الروسي لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الصين الصيف القادم، عقب فوزه على ضيفه الفنلندي بنتيجة 91-76.

وتمكن المنتخب الروسي من قلب تأخره بعد نهاية الربع الثالث بفارق 7 نقاط بنتيجة 58-65، إلى فوز ثمين بنتيجة 91-76، بعد أن تألق اللاعبون الروس في الربع الرابع والأخير وسجلوا 33 نقطة مقابل 11 نقطة فقط للضيوف.

وأفضل مسجل في المباراة كان الروسي دميتري كولاغين بتسجيله 22 نقطة.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الروسي لكرة السلة المركز الثالث في مجموعته، وبالتالي تأهل رسميا إلى مونديال كرة السلة الذي تستضيفه الصين بين 30 أغسطس و15 سبتمبر عام 2019.

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وتأهل منتخبان عربيان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة، المنتخب الأردني عن قارة آسيا، والمنتخب التونسي عن القارة السمراء.

وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة السلة، إذ يشارك فيها 32 منتخبا موزعين كالتالي: سبعة (إضافة إلى الصين) من آسيا، خمسة من إفريقيا، سبعة من الأمريكتين، و12 من القارة العجوز.

المصدر: وكالات

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