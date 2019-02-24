ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة بركلتي جزاء (فيديو)

خرج فريق ريال مدريد بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه ليفانتي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدفا الفريق الملكي من ضربتي جزاء، نفذهما كل من المهاجمين، الفرنسي كريم بنزيما، والويلزي غارث بيل، في الدقيقتين (43، و78) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم روجر مارتي سالفادور هدف أصحاب الأرض الوحيد، بعد مرور ساعة كاملة من بداية المباراة.

وأكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب خط وسط فريق ليفانتي، روبن روتشينا، عند الدقيقة 58، والمدافع الملكي ناتشو فرنانديز، في الدقيقة 84.

ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 48 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الليغا.

بينما تراجع ليفانتي إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الليغا، برصيد 30 نقطة.

المصدر: "silatv"