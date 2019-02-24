التشكيلة الأساسية لمباراة يوفنتوس ومضيفه بولونيا

كشف مدربا فريقي يوفنتوس ومضيفه بولونيا عن التشكيلة الأساسية لمباراتهما التي تجمعهما، اليوم الأحد، في الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن الجولة 25 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيبدأ الصربي سينيشا ميخايلوفيتش، مدرب بولونيا، المباراة ضد ضيفه اليوفي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما وضع الإيطالي ماسيمليانو اليغري، مدرب اليوفي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة بولونيا:

المصدر: "twitter/bfcofficialpage/juventusfcar"