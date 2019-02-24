التشكيلة الأساسية لمباراة يوفنتوس ومضيفه بولونيا
Reuters
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كشف مدربا فريقي يوفنتوس ومضيفه بولونيا عن التشكيلة الأساسية لمباراتهما التي تجمعهما، اليوم الأحد، في الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن الجولة 25 للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسيبدأ الصربي سينيشا ميخايلوفيتش، مدرب بولونيا، المباراة ضد ضيفه اليوفي، بالتشكيلة الأساسية التالية:
📋 FORMAZIONE 📋— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 24 февраля 2019 г.
Noi in campo così 💪💪💪#BolognaJuve#WeAreOnepic.twitter.com/FySRNrmMMw
بينما وضع الإيطالي ماسيمليانو اليغري، مدرب اليوفي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة بولونيا:
#BolognaJuve, l'undici di partenza dei bianconeri! ⚫⚪ #FinoAllaFinepic.twitter.com/mVWFM5PPQ7— JuventusFC (@juventusfc) 24 февраля 2019 г.
المصدر: "twitter/bfcofficialpage/juventusfcar"
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