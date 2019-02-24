 
مباشر

التشكيلة الأساسية لمباراة يوفنتوس ومضيفه بولونيا

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة يوفنتوس ومضيفه بولونيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li5n

كشف مدربا فريقي يوفنتوس ومضيفه بولونيا عن التشكيلة الأساسية لمباراتهما التي تجمعهما، اليوم الأحد، في الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن الجولة 25 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيبدأ الصربي سينيشا ميخايلوفيتش، مدرب بولونيا، المباراة ضد ضيفه اليوفي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما وضع الإيطالي ماسيمليانو اليغري، مدرب اليوفي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة بولونيا:

 

المصدر: "twitter/bfcofficialpage/juventusfcar"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سياسي عربي: لا لشيطنة إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط