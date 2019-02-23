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بالفيديو.. بايرن ميونخ يتقاسم "العرش" مع دورتموند

الرياضة

بالفيديو.. بايرن ميونخ يتقاسم
Globallookpress
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حقق فريق بايرن ميونخ فوزا صعبا وثمينا على ضيفه هيرتا برلين بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في انتصاره، للاعبه الإسباني خافيير مارتينيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا".

ورفع بايرن ميونخ، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، وتساوى بالنقاط مع المتصدر، بوروسيا دورتموند، الذي سيستضيف فريق باير ليفركوزن، غد الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، توقف رصيد هيرتا برلين، عند 32 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب البوندسليغا.

المصدر: "sportbox.ru" 

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