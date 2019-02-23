كين يعود لمطاردة صلاح

مني فريق توتنهام هوتسبير بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه بيرنلي (1-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم النيوزيلندي كريس وود التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 57. ورد المهاجم هاري كين، العائد إلى الملاعب بعد انتظار طويل، بهدف التعادل لفريقه، في الدقيقة 65. ومن ثم انتزع المهاجم آشلي بارنس هدف الفوز لفريقه، قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وخاض كين أول مباراة له مع توتنهام، منذ 13 يناير الماضي، بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة مانشستر يونايتد، ورفع رصيده بهذا الهدف إلى 15، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي البريمير ليغ مع الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، وبفارق هدفين عن كل من المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وتعرض توتنهام لأول هزيمة، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده بالتالي عند 60 نقطة، ويحتل المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن كل من المتصدرين مانشستر سيتي "حامل اللقب"، وليفربول، الذي سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد، غدا الأحد، في قمة مباريات هذه الجولة.

بينما حقق بيرنلي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة، وانفرد بالمركز الثالث عشر، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT