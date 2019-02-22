بالفيديو.. ميلان يهزم إمبولي بالثلاثة

فاز فريق ميلان على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية الروسونيري كل من، البولندي كريستوف بياتيك، والإيفواري فرانك كيسي، والإسباني صامويل كاستييخو، في الدقائق (49، 51، 67) على الترتيب.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 46 نقطة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الكالتشي، بفارق النقاط عن جاره "اللدود" إنتر ميلان، الذي يحل ضيفا على فيورنتينا، بعد غد الأحد.

بينما يشغل إمبولي المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة.

المصدر: "silatv"