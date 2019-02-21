كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة دبي (فيديو)

واصلت اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا مشوارها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، بتأهلها إلى الدور قبل النهائي على حساب السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا.

وتمكنت النجمة التشيكية، المصنفة ثانية، من الفوز على فيكتوريا كوزموفا بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وضربت كفيتوفا موعدا، في الدور قبل النهائي، مع التايوانية سو وي هسي، التي تغلبت بدورها على التشيكية الأخرى كارولينا بليشكوفا ، المصنفة رابعة، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(1-6) و(7-5).

Hsieh Su-Wei turns it round to reach her first ever Premier level semifinal!



Beats Pliskova 6-4, 1-6, 7-5!@DDFTennispic.twitter.com/dh5Z33aNim — WTA (@WTA) 21 февраля 2019 г.

إقرأ المزيد

المصدر: "twitter/WTA"