 
مباشر

كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة دبي (فيديو)

الرياضة

كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة دبي (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhss

واصلت اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا مشوارها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، بتأهلها إلى الدور قبل النهائي على حساب السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا.

وتمكنت النجمة التشيكية، المصنفة ثانية، من الفوز على فيكتوريا كوزموفا بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وضربت كفيتوفا موعدا، في الدور قبل النهائي، مع التايوانية سو وي هسي، التي تغلبت بدورها على التشيكية الأخرى كارولينا بليشكوفا ، المصنفة رابعة، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(1-6) و(7-5).

إقرأ المزيد
التشيكية كفيتوفا تواصل مشوارها في دبي (فيديو)

المصدر: "twitter/WTA"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو...مسن سعودي يتحرش بممرضة