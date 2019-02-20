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التشيكية كفيتوفا تواصل مشوارها في دبي (فيديو)

الرياضة

التشيكية كفيتوفا تواصل مشوارها في دبي (فيديو)
Globallookpress
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صعدت اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و800 ألف دولار.

وجاء تأهل النجمة التشيكية، المصنفة ثانية، على حساب الأمريكية جينفر برادي، إثر تغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(1-6) و(6-3)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء.

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وستلعب بيترا كفيتوفا، في الدور ربع النهائي، مع السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، التي تغلبت بدورها على الأمريكية الأخرى صوفيا كينين بمجموعتين لواحدة أيضا، بنتيجة: (1-6) و(7-5) و(6-2).

المصدر: "twitter/WTA"

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